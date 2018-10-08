Наводнения, землетрясения, смерчи. Сколько человечество заплатит за “нагрев” планеты, - подсчеты ученых
8 октября в Южной Корее ведущие ученые мира представили комплексный отчет о последствиях глобального потепления на 1,5°С, передает “Екодія”.
Документ подтверждает безусловное влияние деятельности человека на изменение климата и выходит в год, когда экстремальные погодные явления и температурные рекорды были зафиксированы на всех континентах планеты.
Единственным способом предотвратить катастрофические последствия этих изменений ученые называют снижение выбросов парниковых газов уже сегодня и низкоуглеродистое развитие во всех странах мира.
Этот отчет является важнейшим отчетом последнего десятилетия. Авторы доклада – более 100 ученых со всего мира, в том числе из Украины, которые проработали свыше 6000 научных исследований. Документ будет иметь важное влияние на формирование международной и европейской политики в области изменения климата в течение следующих лет.
Согласно подсчетам ученых, около 2,4 триллиона долларов США (или 2,5% мирового ВВП) должны быть ежегодно инвестированы в борьбу с изменением климата: поддержание и развитие чистых энергоэффективных технологий с целью трансформации энергетического сектора.
Результатом совместных действий должно стать уменьшение ежегодных глобальных выбросов парниковых газов в два раза уже в 2030 году и, как следствие, в разы меньшее влияние на экосистемы и жизнь людей.
“Представленный сегодня доклад фактически говорит, что существует техническая возможность резкого снижения глобальных выбросов парниковых газов, удержание температуры на уровне 1,5°С и выход на нулевые выбросы к 2050 году, – комментирует Анна Акерманн, руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив “Экодія”.
Для этого все страны должны сверхсерьезно отнестись к проблеме изменения климата и начать действовать пока не поздно. Цена вопроса – критический дефицит воды и продуктов питания, который заденет минимум полмиллиарда людей, исчезновение целых островных стран из-за поднятия уровня мирового океана и бесчисленные экономические и человеческие убытки, - объясняет Акерманн.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата ранее сообщала, что с нынешними выбросами парниковых газов мир движется к потеплению минимум на 3-4°C. Это уже сегодня приводит к увеличению частоты и интенсивности засух, ливней, ураганов и других экстремальных явлений, к таянию ледников и уничтожение целых экосистем.
Негативные последствия изменения климата можно наблюдать и в Украине.
Согласно аналитическим исследованиям Института экономики и прогнозирования НАН "Переход Украины на возобновляемую энергетику до 2050 года", Украина к середине века имеет техническую возможность перейти на 91% возобновляемых источников энергии.
В то же время национально-определенный взнос Украины в Парижское соглашение пока ставит цель наращивания выбросов парниковых газов в течение следующего десятилетия.
- Напомним, в 2015 году в силу вступила международное Парижскаяое соглашение, согласно которому все страны обязались удержать глобальное потепление на Земле в рамках 2°С, а в идеале – 1,5°С. Именно для того, чтобы понять, каким образом достичь этого показателя, ученые и взялись за анализ всех современных научных исследований в сфере изменения климата.
- Показательно, что нынешние лауреаты Нобелевской премии по экономике исследовали влияние изменения климата на экономический рост.
- Также сегодня Межправительственная группа по вопросам изменения климата заявила, что у мира есть всего 11 лет, чтобы избежать глобального потепления. В докладе говорится о том, что человечеству необходимо принимать "беспрецедентные" меры для предотвращения 1.5 C глобального потепления к 2030 году.
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