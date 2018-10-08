Наводнения, землетрясения, смерчи. Сколько человечество заплатит за “нагрев” планеты, - подсчеты ученых

8 октября, 2018, 15:26

Более сотни ученых призывают действовать незамедлительно, чтобы остановить глобальное потепление

8 октября в Южной Корее ведущие ученые мира представили комплексный отчет о последствиях глобального потепления на 1,5°С, передает “Екодія”.

Документ подтверждает безусловное влияние деятельности человека на изменение климата и выходит в год, когда экстремальные погодные явления и температурные рекорды были зафиксированы на всех континентах планеты.

Единственным способом предотвратить катастрофические последствия этих изменений ученые называют снижение выбросов парниковых газов уже сегодня и низкоуглеродистое развитие во всех странах мира.

Этот отчет является важнейшим отчетом последнего десятилетия. Авторы доклада – более 100 ученых со всего мира, в том числе из Украины, которые проработали свыше 6000 научных исследований. Документ будет иметь важное влияние на формирование международной и европейской политики в области изменения климата в течение следующих лет.

Согласно подсчетам ученых, около 2,4 триллиона долларов США (или 2,5% мирового ВВП) должны быть ежегодно инвестированы в борьбу с изменением климата: поддержание и развитие чистых энергоэффективных технологий с целью трансформации энергетического сектора.

Результатом совместных действий должно стать уменьшение ежегодных глобальных выбросов парниковых газов в два раза уже в 2030 году и, как следствие, в разы меньшее влияние на экосистемы и жизнь людей.

“Представленный сегодня доклад фактически говорит, что существует техническая возможность резкого снижения глобальных выбросов парниковых газов, удержание температуры на уровне 1,5°С и выход на нулевые выбросы к 2050 году, – комментирует Анна Акерманн, руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив “Экодія”.

Для этого все страны должны сверхсерьезно отнестись к проблеме изменения климата и начать действовать пока не поздно. Цена вопроса – критический дефицит воды и продуктов питания, который заденет минимум полмиллиарда людей, исчезновение целых островных стран из-за поднятия уровня мирового океана и бесчисленные экономические и человеческие убытки, - объясняет Акерманн.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ранее сообщала, что с нынешними выбросами парниковых газов мир движется к потеплению минимум на 3-4°C. Это уже сегодня приводит к увеличению частоты и интенсивности засух, ливней, ураганов и других экстремальных явлений, к таянию ледников и уничтожение целых экосистем.

Негативные последствия изменения климата можно наблюдать и в Украине.

Согласно аналитическим исследованиям Института экономики и прогнозирования НАН "Переход Украины на возобновляемую энергетику до 2050 года", Украина к середине века имеет техническую возможность перейти на 91% возобновляемых источников энергии.

В то же время национально-определенный взнос Украины в Парижское соглашение пока ставит цель наращивания выбросов парниковых газов в течение следующего десятилетия.