НАПК внесло предписания Насалику и председателю Фонда госимущества
Об этом сообщает пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В ведомстве отметили, что такое решение было принято по результатам внеплановых проверок на Государственном предприятии "Первомайскуголь" и в Фонде госимущества.
Выяснилось, что руководство "Первомайскуголь" нарушило требования части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
В частности, до 1 июня этого года в структуре предприятия отсутствовала должность ответственного за реализацию антикоррупционной программы. Таким образом Агентство требует провести служебное расследование, чтобы выявить причину этого.
"Также по результатам проверки внесено предписание и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины. Установлено, что должностные лица Фонда не организовали проведение специальной проверки относительно победителя конкурса на должность, которая предполагает занятия ответственного или особо ответственного положения", - отметили в ведомстве.
НАПК требует устранить выявленные нарушения и провести служебное расследование, чтобы найти причины, которые способствовали невыполнению представителям Фонда требований части первой статьи 56, частей первой и третьей статьи 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
"Предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП", - подытожили в ведомстве.
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