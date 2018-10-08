На Житомирщине у "наркоплантатора" изъяли конопли на 2 млн

8 октября, 2018, 18:17

Полицейские разоблачили 27-летнего молодого человека, который обустроил тайник-сушильню и хранил там полтонны конопли

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, полицейские заметили подозрительный шалаш, устроенный между двумя деревнями. Там они разоблачили 27-летнего молодого человека, который и был владельцем сушильни для конопли. На месте правоохранители изъяли 500 кг высушенных и зеленых наркорастений. Сумма изъятого по ценам черного рынка составляет около двух миллионов гривен.

По словам "наркоплантатора", запасы он делал для себя, поскольку страдает от пагубного влечения к употреблению марихуаны. Место, куда наведывался молодой человек и где обустроил сушильню для выращенных растений, он соорудил самостоятельно и никак не ожидал быть уличенным

Кроме наркотического сырья, из шалаша изъяты ружье с патронами и кастет.

"Полиция продолжает расследование уголовного производства, открытого по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.