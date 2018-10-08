На выборах президента Бразилии лидирует "бразильский Трамп" Болсонару
8 октября, 2018, 11:56
После подсчета 79% голосов на выборах президента в Бразилии, лидером является бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, который набрал 46%
Кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад получил 29,3% голосов.
Скорее всего, именно эти два политика встретятся во втором туре выборов, передает The Guardian.
Также более чем 134 человек задержали за подозрение в нарушении избирательного законодательства, передает Globo.
Бывшего десантника, 63-летнего Жаира Болсонару называют "бразильским Трампом". Оппоненты критикуют его за непочтительное отношение к женщинам, неприятие однополых пар, и выпали против жителей бразильских трущоб. Болсонару поддерживает введение в стране смертной казни и пыток, а также не скрывает своего восхищения фактор президентом Соединенных Штатов.
- Напомним, в Бразилии 7 октября прошли общие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.
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