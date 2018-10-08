На международной выставке оружия покажут новую украинскую реактивную систему

8 октября, 2018, 14:44

На международной специализированной выставке "Оружие и безопасность 2018" представят украинскую реактивную систему залпового огня БМ-21В производства ГП "Шепетовский ремонтный завод"

Об этом сообщает в Facebook сообщество Ukraine Now.

РСЗО БМ-21У - украинский вариант модернизации советской установки залпового огня БМ-21 "Град". Установка снаряженная 40 снарядами калибра 122 мм.

4 ряда труб с пакетом ракет установлены на базе украинского грузового автомобиля КрАЗ-5401НЕ. Машина оборудована двухрядной четырехдверной кабиной, в которой может разместиться расчет системы.

Выставка "Оружие и безопасность 2018" пройдет в Киеве с 9 по 12 октября.