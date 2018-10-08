На каких дорогах Украины начали измерять скорость авто радарами. Список
Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины.
В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam.
Эти устройства будут использовать только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности по причине превышения скорости.
"В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", - пояснили полицейские.
В течение первой недели патрульные будут использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.
"Для предотвращения злоупотреблениям и коррупционным рискам устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных", - отметили правоохранители.
Патрульные также предоставили список участков дорог, где будут использовать эти устройства:
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