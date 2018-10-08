На каких дорогах Украины начали измерять скорость авто радарами. Список

8 октября, 2018, 08:34

С 8 октября правоохранители начнут использовать устройства измерения скорости TruCam на некоторых участках украинских дорог

Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины.

В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam.

Эти устройства будут использовать только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности по причине превышения скорости.

"В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", - пояснили полицейские.

В течение первой недели патрульные будут использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

"Для предотвращения злоупотреблениям и коррупционным рискам устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных", - отметили правоохранители.

Патрульные также предоставили список участков дорог, где будут использовать эти устройства: