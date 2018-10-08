На Донетчине обезвредили взрывчатку, заложенную в частном доме

8 октября, 2018, 22:50

Национальная гвардия обезвредила взрывчатку, которая была заложена в подвале частного дома в селе Новоселовка-2 в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Подразделение Национальной гвардии по контрдиверсионной борьбе Объединенных сил обнаружил взрывное устройство в селе Новоселовка Вторая в Донецкой области. Опасную находку заметили во время обследования одного из домов. Устройство нашли в подвале дома.

Злоумышленники присоединили взрывчатку к електровыключателю в комнате дома с надписью "свет".

По их преступному замыслу, выключатель освещения должен был замкнуть электрическую сеть и взорвать фугас. Бойцы Нацгвардии обезвредили взрывное устройство.