На Донетчине обезвредили взрывчатку, заложенную в частном доме
8 октября, 2018, 22:50
Национальная гвардия обезвредила взрывчатку, которая была заложена в подвале частного дома в селе Новоселовка-2 в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Подразделение Национальной гвардии по контрдиверсионной борьбе Объединенных сил обнаружил взрывное устройство в селе Новоселовка Вторая в Донецкой области. Опасную находку заметили во время обследования одного из домов. Устройство нашли в подвале дома.
Злоумышленники присоединили взрывчатку к електровыключателю в комнате дома с надписью "свет".
По их преступному замыслу, выключатель освещения должен был замкнуть электрическую сеть и взорвать фугас. Бойцы Нацгвардии обезвредили взрывное устройство.
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