Медведчук судится с Лещенко из-за расследования о рынке сжиженного автогаза

8 октября, 2018, 19:09

Виктор Медведчук подал иск в Печерский райсуд Киева. Он судится с нардепом от БПП Сергеем Лещенко и “24 телеканалом” из-за расследования о переделе рынка сжиженного автомобильного газа

Лещенко в своем блоге рассказал, что с помощью СБУ президент Петр Порошенко якобы зачистил рынок сжиженного газа для себя и Медведчука, информирует 24 канал.

По данным нардепа, СБУ якобы начала давить на трейдеров, а в это время на рынок зашли 4 фирмы, связанные с Медведчуком.

Аффилированность упомянутых фирм с Медведчуком в своих расследованиях несколько раз доказывали различные издания. А журналисты программы "Схемы" даже зафиксировали прилет Медведчука с владельцем компании Proton Energy Group Ниссаном Моисеевым. Компании принадлежит фирма "Глуско Украина". Это одна из четырех уже упомянутых, под которую, по данным журналистов-расследователей якобы "зачистили" рынок газа.

Медведчук отрицает свою причастность к этой ситуации и требует опровержения информации.

"Медведчук подал 10 исков и отозвал, пока автораспределение не направило на нужного судью. Остался только иск, который попал к судье Соколову, который близок к Медведчуку", – сказал Лещенко.

Этот судья удовлетворил иск Медведчука о защите чести и достоинства к нардепу Владимиру Арьеву. Также он постановил, чтобы полиция открыла дело против журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача о якобы вмешательстве в "личную жизнь Медведчука". Лещенко и представитель 24-го канала собираются подавать прошение об отводе вероятно зависимого от истца судьи.



