Ломаченко "от души" поздравил россиянина с победой над Макгрегором
8 октября, 2018, 11:41
Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором
Об этом Ломаченко написал в Instagram.
"Все произошло так, как и должно было случиться! Мои поздравления в первую очередь отцу Хабиба, что воспитал настоящего воина и мужчины! Хабиб от души поздравляю тебя и твою команду", - написал Ломаченко.
Отцу и тренеру российского бойца Абдулманапу Нурмагомедову запрещен въезд в США, из-за чего он пропустил последние бои своего сына.
- Хабиб Нурмогамедов вместе с членами своей команды устроил после боя с Макгрегором драку, в результате которой полицией были арестованы трое россиян.
- Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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