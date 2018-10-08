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Ломаченко "от души" поздравил россиянина с победой над Макгрегором


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором

Об этом Ломаченко написал в Instagram.

"Все произошло так, как и должно было случиться! Мои поздравления в первую очередь отцу Хабиба, что воспитал настоящего воина и мужчины! Хабиб от души поздравляю тебя и твою команду", - написал Ломаченко.

Отцу и тренеру российского бойца Абдулманапу Нурмагомедову запрещен въезд в США, из-за чего он пропустил последние бои своего сына.

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