Крысина этапируют из СИЗО в Донецкой колонии

8 октября, 2018, 13:47

Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина переправляют из СИЗО к месту отбывания наказания в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Twitter.

"Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области", - отметила она.

Отметим, что 1 октября стало известно, что Крисин, который подозревается в убийстве журналиста Веремия во время Майдана, остался в Лукьяновском СИЗО, заявив о "проблемы со здоровьем".

Напомним, Крысин в феврале 2018 года скрывался в клинике сердца Тодурова. Он находился в детском отделении врожденных пороков сердца. Активисты, которые пришли "навестить" Крысина, облили его зеленкой.