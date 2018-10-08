Крысина этапируют из СИЗО в Донецкой колонии
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Twitter.
"Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области", - отметила она.
Отметим, что 1 октября стало известно, что Крисин, который подозревается в убийстве журналиста Веремия во время Майдана, остался в Лукьяновском СИЗО, заявив о "проблемы со здоровьем".
Напомним, Крысин в феврале 2018 года скрывался в клинике сердца Тодурова. Он находился в детском отделении врожденных пороков сердца. Активисты, которые пришли "навестить" Крысина, облили его зеленкой.
Ну что, температура спала.
Пора и на место отбывания наказания— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 октября 2018 г.
Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области pic.twitter.com/ncNX8YvEBK
- Напомним, Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крисина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
- 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушок" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.
- Позже, 26 июля, Дарницкий райсуд Киева удовлетворил требование адвоката главаря "титушек" Юрия Крысина об отводе от дела судьи Любовь Леонтюк, которая ранее арестовала подсудимого.
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