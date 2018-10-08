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Крысина этапируют из СИЗО в Донецкой колонии


фото: ukrinform
Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина переправляют из СИЗО к месту отбывания наказания в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Twitter.

"Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области", - отметила она.

Отметим, что 1 октября стало известно, что Крисин, который подозревается в убийстве журналиста Веремия во время Майдана, остался в Лукьяновском СИЗО, заявив о "проблемы со здоровьем".

Напомним, Крысин в феврале 2018 года скрывался в клинике сердца Тодурова. Он находился в детском отделении врожденных пороков сердца. Активисты, которые пришли "навестить" Крысина, облили его зеленкой.

  • Напомним, Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
  • ГПУ обжаловала условный срок для Крисина.
  • 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
  • 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушок" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
  • 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.
  • Позже, 26 июля, Дарницкий райсуд Киева удовлетворил требование адвоката главаря "титушек" Юрия Крысина об отводе от дела судьи Любовь Леонтюк, которая ранее арестовала подсудимого.
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