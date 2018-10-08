Конвоира, который помог сбежать опасному преступнику, оштрафовали на 25,5 тыс. грн
Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.
В конце июня конвоир Горобец во время перерыва в заседании суда за взятку в 1 тыс. грн позволил подозреваемому в бандитизме, разбое, угоне автомобиля и незаконном обращении с оружием 40-летнему Александру Суржану увидеться наедине с гражданской женой, 32-летней Марией Запорожец. Конвоир проводил подозреваемого к женщине, снял с него наручники и оставил их наедине. Женщина передала Суржану пистолет, после чего они вдвоем убежали из здания суда, сели в припаркованную рядом Audi и уехали.
Полиция объявила вознаграждение за помощь в розыске Суржана. В итоге его задержали 2 июля на одной из улиц города Киева, когда он вышел на улицу из магазина.
Конвоира Николая Горобца суд признал виновным, но назначил ему наказание в виде штрафа, поскольку экс-милиционер признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Также суд запретил Горобцу в течение 2 лет работать в правоохранительных органах.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика