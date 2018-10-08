Конвоира, который помог сбежать опасному преступнику, оштрафовали на 25,5 тыс. грн

8 октября, 2018, 14:04

Горрайсуд Миргорода назначил начальнику конвоя изолятора временного содержания №5 в Полтавской области Николаю Горобцу наказание в виде 25,5 тыс. грн штрафа за помощь в побеге подозреваемому в бандитизме

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

В конце июня конвоир Горобец во время перерыва в заседании суда за взятку в 1 тыс. грн позволил подозреваемому в бандитизме, разбое, угоне автомобиля и незаконном обращении с оружием 40-летнему Александру Суржану увидеться наедине с гражданской женой, 32-летней Марией Запорожец. Конвоир проводил подозреваемого к женщине, снял с него наручники и оставил их наедине. Женщина передала Суржану пистолет, после чего они вдвоем убежали из здания суда, сели в припаркованную рядом Audi и уехали.

Полиция объявила вознаграждение за помощь в розыске Суржана. В итоге его задержали 2 июля на одной из улиц города Киева, когда он вышел на улицу из магазина.

Конвоира Николая Горобца суд признал виновным, но назначил ему наказание в виде штрафа, поскольку экс-милиционер признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Также суд запретил Горобцу в течение 2 лет работать в правоохранительных органах.