Комитет избирателей сообщил об аномальном количестве кандидатов в президенты

8 октября, 2018, 12:43

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель заявил о том, что Украину ожидает чрезвычайно горячая президентская избирательная кампания

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"По состоянию на сегодня уже 28 политиков заявили о своих намерениях участвовать в президентской избирательной кампании, такой активности в украинской истории еще не было. Мы имеем чрезвычайно аномально высокую активность кандидатов в президенты", - заявил Кошель.

По его словам, речь идет лишь о тех потенциальных кандидатах, которые заявляли о своих намерениях принять участие в президентских выборах или о тех, о которых заявляли лидеры политических партий.

Эксперт объяснил активность потенциальных кандидатов в президенты парламентскими выборами, проведение которых запланировано на осень 2019 года.

"Есть соблазн обменять даже свой небольшой рейтинг, невысокий результат обменять на проходное место в списке, или создать базу для участия своей политической силы в парламентских выборах", - считает Кошель.