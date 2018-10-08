Комитет избирателей сообщил об аномальном количестве кандидатов в президенты
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
"По состоянию на сегодня уже 28 политиков заявили о своих намерениях участвовать в президентской избирательной кампании, такой активности в украинской истории еще не было. Мы имеем чрезвычайно аномально высокую активность кандидатов в президенты", - заявил Кошель.
По его словам, речь идет лишь о тех потенциальных кандидатах, которые заявляли о своих намерениях принять участие в президентских выборах или о тех, о которых заявляли лидеры политических партий.
Эксперт объяснил активность потенциальных кандидатов в президенты парламентскими выборами, проведение которых запланировано на осень 2019 года.
"Есть соблазн обменять даже свой небольшой рейтинг, невысокий результат обменять на проходное место в списке, или создать базу для участия своей политической силы в парламентских выборах", - считает Кошель.
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