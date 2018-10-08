Комитет рекомендовал Раде снять неприкосновенность с "оппоблоковца" Колесникова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Как пояснил во время заседания Комитета генпрокурор Юрий Луценко, нардеп способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Я.Ю.Осади" в Днепре. Оно обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".
В частности, в июне 2012 года в адрес агентства госимущества поступило письмо от директора предприятия Сергея Горгулья об исключении производственного корпуса №1 и лабораторно-бытового корпуса предприятия из перечня имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса.
"В результате противоправных действий председателя агентства государственного имущества Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом стало возможно беспрепятственное незаконное отчуждение целостного имущественного комплекса, рыночная стоимость которого на момент отчуждения составляла 16 миллионов 701 тысяч гривен", - подчеркнул Луценко.
В результате городской совет Днепра продал часть предприятия на аукционе, однако депутаты горсовета не были в курсе этого преступления.
"Господин Колесников, вывел два цеха неприкосновенного ракетного завода из целостного имущественного комплекса, нарушив закон. Это то, что ему инкриминируется", - подытожил Луценко.
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