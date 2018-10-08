КНДР готова допустить международных инспекторов на ядерные полигоны, - Госдеп США

8 октября, 2018, 12:15

Северная Корея готова допустить международных инспекторов на демонтированные испытательные ядерные полигоны

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает связь "Радио Свобода".

"Лидер Ким сказал, что готов впустить их", - сказал Помпео.

Госсекретарь США сделал такое заявление после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Помпео, во время этой встречи удалось достичь "значительного прогресса".

Визит инспекторов должно произойти после того, как стороны договорятся по логистике.

"Придется решить много вопросов с перевозкой и обеспечением, чтобы это осуществить", - сказал Помпео.

Стороны также договорились о новой встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.