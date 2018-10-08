Как звездный форвард Руни сделал дубль в США
8 октября, 2018, 14:00
Английский футболист "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни продолжает забивать за клуб из США
Два гола знаменитого английского нападающего принесли его команде победу над "Чикаго Файр" - 2:1.
32-летний Руни забивает уже в третьем матче подряд, а делает дубль во второй игре. Всего в 16 матчах за "Ди Си Юнайтед" англичанин забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
- Уэйн Руни перешел в "Ди Си Юнатйед" из "Эвертона" в июне.
- В МЛС выступает другой звездный нападающий - Златан Ібраімович, который забил за "Лос-Анджелес Гэлакси" 500-й гол в карьере.
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