Как звездный форвард Руни сделал дубль в США

8 октября, 2018, 14:00

Английский футболист "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни продолжает забивать за клуб из США

Два гола знаменитого английского нападающего принесли его команде победу над "Чикаго Файр" - 2:1.

32-летний Руни забивает уже в третьем матче подряд, а делает дубль во второй игре. Всего в 16 матчах за "Ди Си Юнайтед" англичанин забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.