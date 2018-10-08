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Как звездный форвард Руни сделал дубль в США


фото: twitter
Английский футболист "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни продолжает забивать за клуб из США

Два гола знаменитого английского нападающего принесли его команде победу над "Чикаго Файр" - 2:1.

32-летний Руни забивает уже в третьем матче подряд, а делает дубль во второй игре. Всего в 16 матчах за "Ди Си Юнайтед" англичанин забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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