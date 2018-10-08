Как гол украинца Малиновского вывел "Генк" в лидеры в Бельгии

8 октября, 2018, 12:15

Украинский футболист Руслан Малиновский забил очередной гол за "Генк" в чемпионате Бельгии

Малиновский отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Бельгии с "Гентом". Украинец вышел в стартовом составе "Генка" и на 67-й минуте довел счет до разгромного - 4:1. В итоге, команда Малиновского победила 5:1 и вышла на первое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Малиновский забил 3 гола в Лиге Европы и 5 в чемпионате Бельгии.