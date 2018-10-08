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Іnstagram начнет "делиться" с Facebook данными о вашем местоположении

Instagram тестирует новую функцию, которая позволит приложению обмениваться данными с Facebook даже тогда, когда пользователь его закрыл

Об этом пишет The Verge.

Функция, которую хотят ввести в соцсеть в ближайшие недели позволяет продуктам Facebook "создавать и использовать историю точных мест расположения", которая "помогает исследовать то, что вокруг вас, получать более релевантную рекламу и помогает улучшить Facebook". При активации служба будет собирать данные о местоположении, даже если вы закроете приложение.

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