Іnstagram начнет "делиться" с Facebook данными о вашем местоположении
Об этом пишет The Verge.
Функция, которую хотят ввести в соцсеть в ближайшие недели позволяет продуктам Facebook "создавать и использовать историю точных мест расположения", которая "помогает исследовать то, что вокруг вас, получать более релевантную рекламу и помогает улучшить Facebook". При активации служба будет собирать данные о местоположении, даже если вы закроете приложение.
Instagram, as a "Facebook Product, is testing Facebook Location History in their app.— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 октября 2018 г.
It allows tracking the history of precise locations from your device, now through instagram app too
previously: https://t.co/JCQGnawJbV pic.twitter.com/S02lyIfTlu
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