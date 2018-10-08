Госказначейство выделило 730 млн на восстановление горячей воды в Киеве

8 октября, 2018, 17:04

Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 млн для восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергией

Об этом сообщает Министерство финансов Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что 10 октября планируется на заседании Хозяйственного суда. Киева, утвердить мировое соглашение между г. Киев и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго".

"После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договора между ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности, а после этого — ориентировочно 16-17 октября— между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа", - говорится в сообщении.