Госказначейство выделило 730 млн на восстановление горячей воды в Киеве
8 октября, 2018, 17:04
Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 млн для восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергией
Об этом сообщает Министерство финансов Украины на странице в Facebook.
Отмечается, что 10 октября планируется на заседании Хозяйственного суда. Киева, утвердить мировое соглашение между г. Киев и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго".
"После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договора между ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности, а после этого — ориентировочно 16-17 октября— между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа", - говорится в сообщении.
- За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- 9 июля решением Хозяйственного суда было отказано в ходатайстве заменить "Киевэнерго" в "Киевтеплоэнерго" как правопреемника части долговых обязательств по договору на поставку природного газа между "Нафтогазом" и "Киевэнерго". Фактически решение суда означает, что ни "Киевтеплоэнерго", ни громада Киева не должны отвечать за долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".
- В КГГА заявили, что Киев с 1 августа вернул под управление громады весь теплоэнергетический блок, который обслуживает город.
- 2 октября Кабинет министров спрогнозировал, что до конца текущей недели проблемы с обеспечением киевлян горячей водой будут решены.
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