France Football начал объявлять претендентов на "Золотой мяч"
Об этом сообщает France Football в twitter.
В течение понедельника, издание каждые два часа обнародует имена пяти претендентов на звание лучшего футболиста мира.
В первую пятерку попали форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер, нападающие мадридского "Реала" Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.
Во вторую пятерку вошли вратарь "Атлетико" Тибо Куртуа, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне, форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино и защитник "Атлетико" Диего Годин.
В третьей пятерке оказались нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, полузащитники "Челси" Эден Азар и Нголо Канте, хавбек "Реала" Иско и форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.
Остальные 15 номинантов будут объявлены до конца дня. Церемония награждения "Золотым мячом" состоится 3 декабря в Париже.
- Напомним, лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА стал хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
- В прошлом году обладателем "Золотого мяча" в пятый раз за карьеру стал португалец Криштиану Роналду.
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