France Football начал объявлять претендентов на "Золотой мяч"

8 октября, 2018, 16:55

Французское издание France Football начало объявлять имена претендентов на "Золотой мяч"

Об этом сообщает France Football в twitter.

В течение понедельника, издание каждые два часа обнародует имена пяти претендентов на звание лучшего футболиста мира.

В первую пятерку попали форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер, нападающие мадридского "Реала" Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Во вторую пятерку вошли вратарь "Атлетико" Тибо Куртуа, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне, форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино и защитник "Атлетико" Диего Годин.

В третьей пятерке оказались нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, полузащитники "Челси" Эден Азар и Нголо Канте, хавбек "Реала" Иско и форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

Остальные 15 номинантов будут объявлены до конца дня. Церемония награждения "Золотым мячом" состоится 3 декабря в Париже.