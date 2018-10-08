Фермер 30 лет подпирал дверь сарая настоящим метеоритом. Он стоит $100 000

8 октября, 2018, 16:39

Мужчина в течение 30 лет использовал метеорит в качестве подпорки для двери сарая. Сейчас его стоимость эксперты оценили в $100 000

Об этом пишет Science Alert.

Шестой по величине метеорит, зарегистрированный в Мичигане, показали экспертам через 80 лет после его открытия.

“Я сразу поняла, что это нечто особенное”, - сказала Мона Сирбеску, геолог из Центрального Мичиганского университета. “Это самый ценный экземпляр, который я когда-либо анализировала в своей жизни, как по стоимости так и научно”.

Неназванный человек из Гранд-Рапидс, штат Мичиган, спросил Сирбеску, может ли она изучить камень, находящийся у него в течение 30 лет, если это метеорит.

Находка, прозванная метеоритом Эдмора, представляет собой крупный метеорит из железа и никеля, составляющего 12 процентов.

Согласно заявлению, когда человек купил ферму в Эдморе, штат Мичиган, в 1988 году, старый владелец провел ему “экскурсию”, во время которой мужчина увидел странный камень, подпиравший дверь сарая.

Когда он спросил об камне, владелец сказал, что это метеорит. “Далее он сказал, что в 1930-х годах он и его отец видели, как он падает на их ферму, и он довольно громко приземлился”, - пояснил университет в прессе. “Утром они нашли кратер и выкопали его. Он был еще теплым”.

Кроме того, старый владелец сказал покупателю, что поскольку метеорит приземлился на территорию фермы, то теперь является частью его новой собственности.

И в течение 30 лет метеорит использовался как подпорка для двери, за исключением случаев, когда дети фермера брали его на уроки в школу.

Мужчина заметил, что люди зарабатывают деньги на поиске и продаже небольших кусочков метеоритов, поэтому он решил, что должен оценить свою каменюку.

Сейчас метеорит анализируют. В зависимости от найденных там редких элементов он может стоить не меньше 100 000 долларов США.