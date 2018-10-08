Фаны "Динамо" показали издевательский баннер о Суркисе

8 октября, 2018, 12:53

Болельщики "Динамо" вывесили во время матча баннер, в котором обвинили в неудачах киевлян президента клуба Игоря Суркиса

Об этом сообщает "Чемпион".

Во время матча между "Динамо" и "Олимпиком" болельщики вывесили на НСК "Олимпийский"

баннер, на котором "поблагодарили" Игоря Суркиса за ничью в Лиге Европы с чешским "Яблонцем", а легендарному тренеру "Динамо" Валерию Лобановскому - за Суперкубок УЕФА-1975.

"1975 - Суперкубок УЕФА! Спасибо ВВЛ! 2018 - Ничья из Яблонца? Спасибо ИМС!", - написали ультрас.

Матч между "Динамо" и "Олимпиком" закончился победой киевлян со счетом 1:0.