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Фаны "Динамо" показали издевательский баннер о Суркисе


фото: facebook
Болельщики "Динамо" вывесили во время матча баннер, в котором обвинили в неудачах киевлян президента клуба Игоря Суркиса

Об этом сообщает "Чемпион".

Во время матча между "Динамо" и "Олимпиком" болельщики вывесили на НСК "Олимпийский"

баннер, на котором "поблагодарили" Игоря Суркиса за ничью в Лиге Европы с чешским "Яблонцем", а легендарному тренеру "Динамо" Валерию Лобановскому - за Суперкубок УЕФА-1975.

"1975 - Суперкубок УЕФА! Спасибо ВВЛ! 2018 - Ничья из Яблонца? Спасибо ИМС!", - написали ультрас.

Матч между "Динамо" и "Олимпиком" закончился победой киевлян со счетом 1:0.

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