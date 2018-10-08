ЕС: Россия должна оказать медицинскую помощь Сенцову и освободить всех политзаключенных
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич.
Она отметила, что ЕС считает дело против украинского режиссера нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.
По ее словам, Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. В результате, его здоровье ухудшилось до критического состояния.
Косьянчич подчеркнула, что отказ России предоставить политзаключенному надлежащую медицинскую помощь в больнице является нарушением его прав согласно международному праву, в частности постановления Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года.
"Европейский Союз солидарен с Олегом Сенцовим и, в дополнение к быстрому и должному лечению, ожидает его немедленного освобождения всех незаконно задержанными гражданами Украины в России и на Крымском полуострове. Международные стандарты в сфере прав человека на полуострове должны быть обеспечены", - подытожила она.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- 5 октября заместитель директора российской Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что Олег Сенцов прекратил голодовку, но официального подтверждения не предоставил.
- Сенцов в открытом письме объяснил, что прекратит голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика