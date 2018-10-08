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ЕС: Россия должна оказать медицинскую помощь Сенцову и освободить всех политзаключенных

Европейский Союз призвал российские власти оказать медицинскую помощь Олегу Сенцову и отпустить его и других политзаключенных

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич.

Она отметила, что ЕС считает дело против украинского режиссера нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

По ее словам, Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. В результате, его здоровье ухудшилось до критического состояния.

Косьянчич подчеркнула, что отказ России предоставить политзаключенному надлежащую медицинскую помощь в больнице является нарушением его прав согласно международному праву, в частности постановления Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года.

"Европейский Союз солидарен с Олегом Сенцовим и, в дополнение к быстрому и должному лечению, ожидает его немедленного освобождения всех незаконно задержанными гражданами Украины в России и на Крымском полуострове. Международные стандарты в сфере прав человека на полуострове должны быть обеспечены", - подытожила она.

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