Деятельность Вилкула привела к убыткам в почти полмиллиона гривен, - Луценко

8 октября, 2018, 16:52

Деятельность нардепа Александра Вилкула (фракция "Оппоблок"), которого подозревают в причастности к "хищению земель" на должности руководителя Днепропетровской облгосадминистрации, нанесла государству убытков на 480 тысяч грн

Об этом в понедельник, 8 октября, заявил генпркурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам регламента относительно представления о предоставлении согласия на привлечение Вилкула к уголовной ответственности, передает Еспресо.TV.

"Противоправные действия Вилкула по незаконной передаче в аренду земельных участков с соответствующими кадастровыми номерами, согласно методике определения размера ущерба, привели к нанесению ущерба государству на сумму 480 тысяч гривен путем снятия почвенного покрова плодородного слоя почвы с земельных участков, в результате проведения работ без оформления соответствующего разрешения", – сообщил генпркурор.