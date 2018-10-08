 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Деятельность Вилкула привела к убыткам в почти полмиллиона гривен, - Луценко


фото: frontnews
Деятельность нардепа Александра Вилкула (фракция "Оппоблок"), которого подозревают в причастности к "хищению земель" на должности руководителя Днепропетровской облгосадминистрации, нанесла государству убытков на 480 тысяч грн

Об этом в понедельник, 8 октября, заявил генпркурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам регламента относительно представления о предоставлении согласия на привлечение Вилкула к уголовной ответственности, передает Еспресо.TV.

"Противоправные действия Вилкула по незаконной передаче в аренду земельных участков с соответствующими кадастровыми номерами, согласно методике определения размера ущерба, привели к нанесению ущерба государству на сумму 480 тысяч гривен путем снятия почвенного покрова плодородного слоя почвы с земельных участков, в результате проведения работ без оформления соответствующего разрешения", – сообщил генпркурор.

  • Напомним, Юрий Луценко сообщил, что внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" С.Дунаева, А.Вилкула и Д.Колесникова.
  • Позже, 19 сентября, спикер парламента Андрей Парубий передал комитету Рады представление на снятие неприкосновенности с трех нардепов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

8 октября, 2018 понедельник

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать