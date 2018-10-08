Деятельность Вилкула привела к убыткам в почти полмиллиона гривен, - Луценко
8 октября, 2018, 16:52
Деятельность нардепа Александра Вилкула (фракция "Оппоблок"), которого подозревают в причастности к "хищению земель" на должности руководителя Днепропетровской облгосадминистрации, нанесла государству убытков на 480 тысяч грн
Об этом в понедельник, 8 октября, заявил генпркурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам регламента относительно представления о предоставлении согласия на привлечение Вилкула к уголовной ответственности, передает Еспресо.TV.
"Противоправные действия Вилкула по незаконной передаче в аренду земельных участков с соответствующими кадастровыми номерами, согласно методике определения размера ущерба, привели к нанесению ущерба государству на сумму 480 тысяч гривен путем снятия почвенного покрова плодородного слоя почвы с земельных участков, в результате проведения работ без оформления соответствующего разрешения", – сообщил генпркурор.
- Напомним, Юрий Луценко сообщил, что внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" С.Дунаева, А.Вилкула и Д.Колесникова.
- Позже, 19 сентября, спикер парламента Андрей Парубий передал комитету Рады представление на снятие неприкосновенности с трех нардепов.
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