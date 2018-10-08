Демчин подал в суд на Сытника

8 октября, 2018, 15:16

Первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина подал в суд иск против директора НАБУ Артема Сытника о защите чести и достоинства в связи с заявлением Сытника о причастности Демчины к рекламе главы НАБУ в метро

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артему Сытнику. Поводом стали безосновательные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции", - сообщил Демчина.

Первый заместитель председателя СБУ заявил о готовности уйти с поста в случае подтверждения судом обвинений в его адрес и добавил, что директору НАБУ также не следует держаться за свою должность.

"Подчеркиваю, что как офицер, в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, покину должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь", - сказал Демчин.

В иске первый заместитель председателя СБУ просит суд признать недостоверной информацию, озвученную Сытником на заседании комитета, признать ее унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, и опровергнуть.