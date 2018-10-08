Демчин подал в суд на Сытника
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артему Сытнику. Поводом стали безосновательные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции", - сообщил Демчина.
Первый заместитель председателя СБУ заявил о готовности уйти с поста в случае подтверждения судом обвинений в его адрес и добавил, что директору НАБУ также не следует держаться за свою должность.
"Подчеркиваю, что как офицер, в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, покину должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь", - сказал Демчин.
В иске первый заместитель председателя СБУ просит суд признать недостоверной информацию, озвученную Сытником на заседании комитета, признать ее унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, и опровергнуть.
- Напомним, НАБУ подозревает Демчину в незаконном обогащении на 3,7 млн грн.
- 1 октября в Киевском метрополитене на ситилайтах появилось изображение директора НАБУ Артема Сытника с надписью "Я разоблачу топ-коррупционеров". Сытник назвал размещение рекламы "типичной провокацией".
- 3 октября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сытник заявил, что к размещению ситилайтов причастен Павел Демчина.
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