Чтобы не портилось зрение: 4 полезных совета

8 октября, 2018, 17:10

Воспалительные процессы часто повреждают сетчатку и нарушают функции зрачка. Чтобы этого избежать, нужно помнить несколько основных правил

О них пишет Opticclub.

Мыть руки перед тем, как касаться глаз. Часть инфекций попадает в организм из-за плохой гигиены рук. Особенно это касается тех, у кого контактные линзы. Чаще меняйте раствор в контейнере.

Спать по 6-8 часов. Больше всего это касается людей, которые работают за компьютером. Офтальмологи советуют делать перерывы, чтобы не перенапрягать глаза. Иначе может возникнуть близорукость.

Правильно питаться и делать физические нагрузки. Системы организма между собой связаны. Поэтому тренировки могут помочь в укреплении глазных сосудов. Здоровое питание будет поддерживать баланс витаминов, что будет держать иммунную систему в тонусе.

Смывать макияж перед сном. Макияж, остающийся на лице, также может приводить к воспалительным процессам. Слезы не всегда могут вымыть остатки косметики, поэтому стоит смывать ее каждый день.