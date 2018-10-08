Чтобы не портилось зрение: 4 полезных совета
О них пишет Opticclub.
Мыть руки перед тем, как касаться глаз. Часть инфекций попадает в организм из-за плохой гигиены рук. Особенно это касается тех, у кого контактные линзы. Чаще меняйте раствор в контейнере.
Спать по 6-8 часов. Больше всего это касается людей, которые работают за компьютером. Офтальмологи советуют делать перерывы, чтобы не перенапрягать глаза. Иначе может возникнуть близорукость.
Правильно питаться и делать физические нагрузки. Системы организма между собой связаны. Поэтому тренировки могут помочь в укреплении глазных сосудов. Здоровое питание будет поддерживать баланс витаминов, что будет держать иммунную систему в тонусе.
Смывать макияж перед сном. Макияж, остающийся на лице, также может приводить к воспалительным процессам. Слезы не всегда могут вымыть остатки косметики, поэтому стоит смывать ее каждый день.
- Иммунная система постоянно работает: она определяет, не попали ли в организм чужие телу клетки. Для этого нужно держать иммунитет в тонусе. Поэтому эксперты составили список из 10 свежевыжатых соков, которые помогут иммунитету.
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