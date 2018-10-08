Что будет, если дрон врежется в пассажирский самолет, - результаты краш-теста
Для этого они столкнули дрон с крылом самолета на скорости 383 км / ч (238 миль / ч), пишет Aviation International News.
Эксперты считают, что серьезное столкновение между самолетом и коммерческим летательным аппаратом уже не вопрос "если", а вопрос "когда".
Чтобы понять, чем именно это грозит ученые имитировали полет и столкновение. Во время краш-теста использовали крыло легкомоторного пассажирского самолета и одну из самых популярных моделей дронов - DJI Phantom 4. Дрон разогнали до 383 км / ч - обычной скорости самолета малой авиации, а затем направили его в переднюю часть крыла.
В результате дрон полностью вошел в крыло. Исследователи отмечают, что в реальной жизни такие повреждения не привели бы к существенной потере летных качеств. Однако, если бы скорость самолета была выше, столкновения с дроном могло бы привести к его падению.
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