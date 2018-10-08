Boeing обвиняют в публикации заказных статей против SpaceX
Как пишет Ars Technica, летом 2018 такие aмериканские издания как Houston Chronicle, Albuquerque Journal, Florida Today и The Washington Times опубликовали колонку экс-сотрудника NASA Ричарда Хагар: человек работал там в конце 60-х - когда тестировалась программа "Аполлон", в рамках которой погиб весь экипаж судна.
Справка:
«Аполлон-1» (англ. Apollo 1) - название, которое постфактум получила миссия корабля "Аполлон" / "Сатурн" 204 (AS-204). Во время подготовки к первому пилотируемого полета по программе "Аполлон", который планировался на 21 февраля 1967 года, когда на борту корабля произошел сильный пожар, и весь экипаж погиб. Пожар произошел 27 января 1967 во время наземных испытаний на стартовом комплексе № 34 космического Центра им. Кеннеди. В огне погибли астронавты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи.
Хагар в колонках критикует процесс подготовки к запуску Falcon 9 - экипаж поднимается нa борт перед заправкой судна, это может привести к трагедии на борту в случае, если процесс пойдет не так.
Оказалось, что SpaceX руководствуется правилами NASA для частных космических полетов, а сам Хагар опубликовал только две колонки, другие были отданы в СМИ сотрудниками PR-агентства Law Media Group.
Главным клиентом PR-агентства Law Media Group является корпорация Boeing - единственный прямой конкурент SpaceX по программе частных космических полетов. При этом публикации вышли только в газетах тех штатов, где есть центры космических полетов NASA - в Техасе, Флориде и Алaбаме.
На вопрос об использовании подобных приемов представитель Boeing, Джерри Дреллинг, сказал журналистам: "У нас нет комментариев".
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