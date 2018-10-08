8 октября, 2018, 14:53

Жительница Техаса, которая пострадала от насилия в 15-летнем возрасте, подала иск к Facebook. Она считает, что соцсеть "дает неограниченные возможности привлекать детей к торговле людьми"

Об этом пишет AP News.

В возрасте 15 лет девушку изнасиловали и избили, когда ее "продал" сутенер, который "подружился" с ней в социальной сети Facebook. В 2012 году он втерся к ней в доверие ссылаясь на якобы общих знакомых и друзей и предлагал работу моделью.

Когда девочка поругалась с матерью, то обратилась к нему за утешением. Тот в свою очередь забрал ее из дома, "продал", а снимки выложил на сайте Backpage.com.

Согласно иску, Facebook должен нести ответственность за поведение секс-торговцев, потому что сайт стал "первым пунктом контакта между секс-торговцами и этими детьми". Facebook не только предоставляет неограниченную платформу для этих секс-торговцев, нацеленных на детей, но он также надежно защищает торговцев людьми".

Энни МакАдамс, адвокат женщины, подавшей иск, рассказала историю "дружбы", и отметила, что девочку заставили заниматься сексом в течение нескольких часов: ее изнасиловали и избили люди, которые заплатили торговцу людьми.

МакАдамс утверждает, что Facebook не сделал достаточно, чтобы гарантировать невозможность сокрытия личности несовершеннолетних, которые могут быть мишенью для торговцев людьми. Соцсеть также не позаботилась о том, чтобы предупреждать несовершеннолетних об опасности, создаваемой торговцами людьми, и о том, как они могут работать в интернете.

"Дело было не только в том, что сутенер сделал что-то, и Джейн Доу "продали". Этот сутенер не может связаться с ней, если Facebook не позволит ему доступ к ней", - говорит МакАдамс.

Иск был подан после того, как президент Дональд Трамп в апреле подписал новый закон, направленный на ограничение сексуальной торговли. Закон ослабляет юридический щит онлайн-сервисов, в которых содержится оскорбительный контент, включая сексуальную торговлю.

Законодательство было сфокусировано больше на сайтах с секретными объявлениями, таких как Backpage.com, которые утверждали, что они не являются издателем сомнительного контента, а просто передают сообщения от людей.

Backpage.com был закрыт в начале этого года после того, как соучредители компании и другие сотрудники были обвинены в рекламе сексуальных услуг, некоторые из которых касались детей.

"В Facebook есть технология, что позволяет потенциально разрабатывать алгоритмы поиска индикаторов и красных флагов потенциальной незаконной эксплуатации и злоупотреблений", - сказал Тони Тэлботт (Tony Talbott), директор группы Abolition Ohio, Университет Дэйтона, которая работает над борьбой с торговлей людьми.