Алкоголь увеличивает риск смерти на 20%. Сколько для этого надо пить
8 октября, 2018, 13:55
Эксперты обнаружили, что употребление одной-двух порций алкоголя больше, чем трижды
Об этом пишет MedicalXpress.
Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе в США проанализировали исследования с участием 400 тыс. человек в возрасте 18-85 лет. По результатам, употребление небольших доз вина немного уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако это способствовало возникновению рака, соответственно увеличивало риск преждевременной смерти. Также прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника.
- Напомним, канадские ученые обнаружили, что у подростков, которые употребляют каннабис, ухудшается работа мозга.
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