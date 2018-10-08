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Алкоголь увеличивает риск смерти на 20%. Сколько для этого надо пить

Эксперты обнаружили, что употребление одной-двух порций алкоголя больше, чем трижды

Об этом пишет MedicalXpress.

Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе в США проанализировали исследования с участием 400 тыс. человек в возрасте 18-85 лет. По результатам, употребление небольших доз вина немного уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако это способствовало возникновению рака, соответственно увеличивало риск преждевременной смерти. Также прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника.


 

 

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