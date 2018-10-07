За сутки на Донбассе ранены двое бойцов

7 октября, 2018, 10:21

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС оставалась контролируемой Объединенными силами

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг шесть применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы, Невельське, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино”, - говорится в сообщении.

Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также из минометов калибра 82 мм были обстреляны опорные пункты украинских войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутового. Защитники Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутового, кроме того, велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, вчера утром с территории оккупированного населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм была обстреляна участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток четырех оккупантов уничтожены и восемь ранены.

От начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Новолуганське оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди украинских защитников нет.