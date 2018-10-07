Из-за пожара в Черкасском зоопарке отпустили часть птиц

7 октября, 2018, 16:53

В городском зоопарке города Черкассы произошел пожар, из-за чего пришлось отпустить некоторых птиц

Об этом в воскресенье, 7 октября 2018 года, передает Еспресо.TV.

Возгорание произошло сегодня около 09:00 утра в павильоне обезьян и птиц.

До прибытия спасателей огонь охватил крышу павильона, угроза была и для вольера с леопардами.

Огнеборцам понадобилось около часа, чтобы потушить пламя.

"На данный момент все ценные птицы спасены. Это примерно 20 особей, - говорит работница зоопарка. - Некоторых мы просто выпустили на природу, поскольку не успевали. Будет возможность, мы их отловим".