Из-за пожара в Черкасском зоопарке отпустили часть птиц
7 октября, 2018, 16:53
В городском зоопарке города Черкассы произошел пожар, из-за чего пришлось отпустить некоторых птиц
Об этом в воскресенье, 7 октября 2018 года, передает Еспресо.TV.
Возгорание произошло сегодня около 09:00 утра в павильоне обезьян и птиц.
До прибытия спасателей огонь охватил крышу павильона, угроза была и для вольера с леопардами.
Огнеборцам понадобилось около часа, чтобы потушить пламя.
"На данный момент все ценные птицы спасены. Это примерно 20 особей, - говорит работница зоопарка. - Некоторых мы просто выпустили на природу, поскольку не успевали. Будет возможность, мы их отловим".
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