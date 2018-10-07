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Италия угрожает закрыть свои аэропорты для депортированных из ФРГ мигрантов

Правительство Италии предостерегает баварцев от намерения переправить часть мигрантов обратно на итальянскую территорию. Ни один аэропорт не будет доступен, предупредил министр внутренних дел Маттео Сальвини

Подробности передает DW.

"Если кто-либо - Берлин или Брюссель - планирует сбрасывать десятки мигрантов несанкционированными чартерными рейсами, вам следует знать, что ни один аэропорт не будет доступен, - подчеркнул Сальвини в воскресенье, 7 октября. - Мы закрываем аэропорты, как уже закрыли морские порты".

В свою очередь, работники аэропорта Мюнхена сообщили информагентства dpa, что баварские чиновники планируют первую масштабную депортацию в Италии уже в ближайшие дни. Речь идет о мигрантах, прибывших в Германию, однако были ранее зарегистрированы в Италии. Депортированных должны сопровождать правоохранители, отметили источники информагентства.

При этом баварское министерство внутренних дел официально отказалось комментировать ситуацию.

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