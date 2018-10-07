Италия угрожает закрыть свои аэропорты для депортированных из ФРГ мигрантов

7 октября, 2018, 17:14

Правительство Италии предостерегает баварцев от намерения переправить часть мигрантов обратно на итальянскую территорию. Ни один аэропорт не будет доступен, предупредил министр внутренних дел Маттео Сальвини

Подробности передает DW.

"Если кто-либо - Берлин или Брюссель - планирует сбрасывать десятки мигрантов несанкционированными чартерными рейсами, вам следует знать, что ни один аэропорт не будет доступен, - подчеркнул Сальвини в воскресенье, 7 октября. - Мы закрываем аэропорты, как уже закрыли морские порты".

В свою очередь, работники аэропорта Мюнхена сообщили информагентства dpa, что баварские чиновники планируют первую масштабную депортацию в Италии уже в ближайшие дни. Речь идет о мигрантах, прибывших в Германию, однако были ранее зарегистрированы в Италии. Депортированных должны сопровождать правоохранители, отметили источники информагентства.

При этом баварское министерство внутренних дел официально отказалось комментировать ситуацию.