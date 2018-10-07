Вступил в силу новый Дисциплинарный устав Нацполиции
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий. Поэтому этим законом определен порядок применения дисциплинарных взысканий и их обжалования.
Устав предусматривает несколько нововведений. В частности, это касается проведения служебного расследования.
Так, в соответствии со ст. 15 закона проведение служебных расследований по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии. Кроме того, в состав дисциплинарных комиссий могут быть включены представители общественности, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
В соответствии со ст. 18 (Обеспечение полицейском права на защиту) при проведении служебного расследования полицейский имеет право на защиту, которая заключается в возможности предоставлять письменные объяснения относительно обстоятельств совершения дисциплинарного проступка и доказательства правомерности своих действий.
Полицейский также вправе пользоваться юридической помощью. В частности, представителем полицейского может быть адвокат, полномочия которого подтверждены копией свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером и копией договора с представителем.
- Как сообщалось, разоблачили полицейских, которые избивали людей в харьковском метро.
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