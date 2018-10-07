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В Румынии первый день референдума о браках завершился рекордно низкой явкой

Явка на двухдневном референдуме в Румынии по изменению 48-й статьи Конституции (замена словосочетания "брак создается как союз супругов" на синтагму "брак является союзом между мужчиной и женщиной») - рекордно низкая

По данным Центрального избирательного бюро на 19.00, в стране проголосовали лишь 5,15% избирателей, сообщает Укринформ.

"Явка на 19.00 по Румынии составляет 5,1%. Данные из избирательных участков, открытых за пределами страны, еще не обработаны", - говорится в сообщении.

Самыми активными избирателями являются жители уездов Бихор (5,53%), Дымбовица (5,35%) и Караш-Северин (4,82%). В обнародованном сообщении Центрального избирательного бюро подчеркивается, что за 6:00 (с 13.00 до 19.00) показатели явки увеличились в среднем на 2,61% голосов.

Согласно румынскоve законодательствe, для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимые голоса не менее 30% избирателей.

  • Как сообщалось, в субботу, 6 октября, в Румынии началось голосование на двухдневном референдуме, инициированном правящей коалицией во главе с Социал-демократической партией. Избирательные участки открыты с 7.00 часов в субботу до 21.00 в воскресенье, 7 октября. Первые предварительные результаты будут объявлены в понедельник, 8 октября. На организацию и проведение референдума по румынского бюджета потрачено около 22 миллионов евро.
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