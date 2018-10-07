В оккупированном Донецке заявляют, что рост стоимости курятины не прекратится

7 октября, 2018, 20:43

Рост цен на мясо курицы на подконтрольной российско-террористическим войскам территории Донецкой области пока не прекратится

Об этом заявил "и.о. министра доходов и сборов" ДНР "Евгений Лавренов в интервью сепаратистскому "министерству информации", информируют Новости Донбасса.

"Мы четко понимаем, что рост цены не прекратится. Он еще продлится до каких-то пределов. Пока трудно оценить в каких именно", - сказал он.

По словам Лавренова, благодаря недавнему снижению местных "пошлин" на мясо курицы, цены выросли всего на 30% при том, что в России цены на курятину увеличились до 60%.

Он отметил, что ключевым фактором снижения "пошлин" стал рост мировых цен на зерно.

"Пошел рост цены на комбикорма: кукурузы, пшеницы. Поскольку выросли цены на комбикорм, естественно, подскочили цены на выращивание курицы", - добавил Лавренов.

Также он отметил, что доля местных производителей курятины составляет лишь 20%, остальное - импорт "в основном из Российской Федерации".

Фейковый "министр" подчеркнул, что в срочном порядке рассматривается возможность принятия "нормативного документа", которым устанавливается понятие "таможенная стоимость". Лавренов пояснил, что это позволит "проверять предпринимателей", чтобы узнать, не завысили они цену на определенный продукт.

Кроме того, по его словам, "рассматривается возможность отмены пошлин" и "возможность регулирования цен с помощью наращивания объемов производства внутренним производителем".