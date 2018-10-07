В Одессе очередное нападение на активиста - в его авто стреляли на заправке

7 октября, 2018, 09:33

В Одессе на углу Люстдорфской дороги и улицы Комарова возле заправки Socar было совершено покушение на водителя автомобиля Dodge

Им оказался активист одесского "Автомайдана" (под руководством Евгения Резвушкина), сообщает usionline.com.

По предварительным данным, нападение совершили с микроавтобуса Volkswagen белого цвета. Из него вышли вооруженные люди и в упор расстреляли машину из помпового ружья. Водитель Dodge серьезно ранен, его госпитализировали.

Стрельба произошла около 23:00. Пострадавший мужчина получил ранение дробью в район поясницы. Его на "скорой" доставили в городскую клиническую больницу №10.

Председатель общественной организации "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин сообщил на месте происшествия, что покушение было совершено на члена организации по имени Андрей.

"Ехала машина. На светофоре остановилась. Рядом остановился микроавтобус, вышли люди, машину расстреляли. Наш парень доехал до людного освещенного места, остановился и вызвал" скорую ", - рассказал Резвушкин.

Нападавшие скрылись. Сейчас следственно-оперативная группа пытается по горячим следам выяснить обстоятельства инцидента. На место стрельбы прибыл начальник ГУНП Дмитрий Головин. Его советник Руслан Форостяк заявил, что полицейские пытаются перехватить нападающих - в городе введен план "Сирена".