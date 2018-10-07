 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе очередное нападение на активиста - в его авто стреляли на заправке

В Одессе на углу Люстдорфской дороги и улицы Комарова возле заправки Socar было совершено покушение на водителя автомобиля Dodge

Им оказался активист одесского "Автомайдана" (под руководством Евгения Резвушкина), сообщает usionline.com.

По предварительным данным, нападение совершили с микроавтобуса Volkswagen белого цвета. Из него вышли вооруженные люди и в упор расстреляли машину из помпового ружья. Водитель Dodge серьезно ранен, его госпитализировали.

Стрельба произошла около 23:00. Пострадавший мужчина получил ранение дробью в район поясницы. Его на "скорой" доставили в городскую клиническую больницу №10.

Председатель общественной организации "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин сообщил на месте происшествия, что покушение было совершено на члена организации по имени Андрей.

"Ехала машина. На светофоре остановилась. Рядом остановился микроавтобус, вышли люди, машину расстреляли. Наш парень доехал до людного освещенного места, остановился и вызвал" скорую ", - рассказал Резвушкин.

Нападавшие скрылись. Сейчас следственно-оперативная группа пытается по горячим следам выяснить обстоятельства инцидента. На место стрельбы прибыл начальник ГУНП Дмитрий Головин. Его советник Руслан Форостяк заявил, что полицейские пытаются перехватить нападающих - в городе введен план "Сирена".

  • Как сообщалось, шар из легкого одесского активиста Миши доставать за рубежом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

больше новостей

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать