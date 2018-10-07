В Литве на учениях НАТО погиб немецкий солдат

7 октября, 2018, 11:11

На учениях НАТО "Беовульф" в Литве в результате несчастного случая погиб немецкий военный

Об этом в воскресенье сообщает Spiegel со ссылкой на военное ведомство ФРГ.

"Солдат бундесвера погиб на учениях в Литве в результате трагического случая", - информирует издание.

Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево. Произошло это в полночь. Солдат, который вел машину с открытым люком, получил тяжелые ранения головы, от которых скончался.

Дело расследуют немецкая военная полиция и власти Литвы.

В учениях принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Альянса.

Издание напоминает, что после аннексии Россией Крыма НАТО решило укрепить страны Балтии и Польши присутствием своих военнослужащих, опасаясь дальнейших агрессивных действий Москвы. Боевой группой в Литве командует Германия. В настоящее время ФРГ представлена в этой стране 393-м танковым батальоном и 37-й танковой бригадой.