В Литве на учениях НАТО погиб немецкий солдат
Об этом в воскресенье сообщает Spiegel со ссылкой на военное ведомство ФРГ.
"Солдат бундесвера погиб на учениях в Литве в результате трагического случая", - информирует издание.
Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево. Произошло это в полночь. Солдат, который вел машину с открытым люком, получил тяжелые ранения головы, от которых скончался.
Дело расследуют немецкая военная полиция и власти Литвы.
В учениях принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Альянса.
Издание напоминает, что после аннексии Россией Крыма НАТО решило укрепить страны Балтии и Польши присутствием своих военнослужащих, опасаясь дальнейших агрессивных действий Москвы. Боевой группой в Литве командует Германия. В настоящее время ФРГ представлена в этой стране 393-м танковым батальоном и 37-й танковой бригадой.
- Как сообщалось, украинские военные проведут масштабные учения в Азовском море.
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