В Латвии на парламентских выборах побеждает пророссийская партия

7 октября, 2018, 12:51

В Латвии на выборах в парламент пятипроцентный барьер, согласно предварительным результатам голосования, преодолели 7 партий

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны по итогам подсчета голосов в 1057 из 1078 округов, сообщает LSM.

"Согласно предварительным результатам парламентских выборов, до 13-го Сейма Республики Латвия прошли 7 политических сил. Большинство голосов получила партия "Согласие" - 19,9%. На втором месте - партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила 14,1% голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Согласие" является пророссийской социал-демократической партией. Наибольшую поддержку она получила в Риге – 30,6% голосов.

Еще 9 партий, участвовавших в выборах, не смогли пройти в Сейм.

На данный момент осталось подсчитать результаты голосования на нескольких зарубежных участках – в США, Великобритании и Ирландии.

Относительно явки граждан на выборы, то она едва превысила 54%.