В Кишиневе мощный взрыв вынес три этажа высотного дома
7 октября, 2018, 07:49
Мощный взрыв прогремел в субботу поздно вечером в одной из многоэтажек в жилом комплексе Ришканивка молдавской столицы
Как сообщили в городском управлении полиции, в результате взрыва травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое спасателей, сообщает Укринформ.
По предварительной информации, на одном из этажей 16-этажного дома взорвался газовый баллон. Согласно информации полиции, дом не подключен к сети центрального газоснабжения. Взрыв был такой силы, что разрушил три этажа здания.
Проводится эвакуация жителей, которых доставляют в мэрии сектора Ришканивка, где они будут находиться до утра воскресенья. Все пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу. Пострадали также автомобили, припаркованные возле многоэтажки. Начаты следственные мероприятия.
- Как сообщалось, на Балтике прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами на борту.
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