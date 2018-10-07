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В Кишиневе мощный взрыв вынес три этажа высотного дома

Мощный взрыв прогремел в субботу поздно вечером в одной из многоэтажек в жилом комплексе Ришканивка молдавской столицы

Как сообщили в городском управлении полиции, в результате взрыва травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое спасателей, сообщает Укринформ.

По предварительной информации, на одном из этажей 16-этажного дома взорвался газовый баллон. Согласно информации полиции, дом не подключен к сети центрального газоснабжения. Взрыв был такой силы, что разрушил три этажа здания.

Проводится эвакуация жителей, которых доставляют в мэрии сектора Ришканивка, где они будут находиться до утра воскресенья. Все пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу. Пострадали также автомобили, припаркованные возле многоэтажки. Начаты следственные мероприятия.

  • Как сообщалось, на Балтике прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами на борту.
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