В Киеве прощаются с народной артисткой Нилой Крюковой

7 октября, 2018, 16:24

Сегодня, 7 октября 2018 года, в соборе Святого Георгия Победоносца в киевском Выдубицком монастыре проходит прощание с народной артисткой Нилой Валерьевной Крюковой

Ей было 74 года. В последнее время она довольно долго болела и была прикована к инвалидной коляске, передает Еспресо.TV.

В 1970-е гг. Крюкова готовила концерты с запрещенными украинскими произведениями, в 1980-е гг. - создала моно-спектакль по роману Олеся Гончара "Собор" и играла "Марусю Чурай" Лины Костенко.

Она выступала перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, а во время Революции на граните голодала вместе со студентами.

Провести в последний путь гениальную украинскую артистку пришли друзья, общественные и культурные деятели.

"Это настолько темпераментный, огненный человек. Зажигательная... С открытым забралом идет на все. За справедливость. С обостренным чувством справедливости.

И своим трудом и своим таким искрометным юмором она высмеивала тех негодяев, которые порочили Украину", - рассказал присутствующий на церемонии прощания Александр Сучков.