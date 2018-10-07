В Киеве прощаются с народной артисткой Нилой Крюковой
Ей было 74 года. В последнее время она довольно долго болела и была прикована к инвалидной коляске, передает Еспресо.TV.
В 1970-е гг. Крюкова готовила концерты с запрещенными украинскими произведениями, в 1980-е гг. - создала моно-спектакль по роману Олеся Гончара "Собор" и играла "Марусю Чурай" Лины Костенко.
Она выступала перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, а во время Революции на граните голодала вместе со студентами.
Провести в последний путь гениальную украинскую артистку пришли друзья, общественные и культурные деятели.
"Это настолько темпераментный, огненный человек. Зажигательная... С открытым забралом идет на все. За справедливость. С обостренным чувством справедливости.
И своим трудом и своим таким искрометным юмором она высмеивала тех негодяев, которые порочили Украину", - рассказал присутствующий на церемонии прощания Александр Сучков.
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