В Киеве проходит международный марафон, многие улицы перекрыты

7 октября, 2018, 09:56

В воскресенье, 7 октября, в связи с проведением Киевского международного марафона 9th Wizz Air Kyiv City Marathon улицы столицы будут частично перекрыты по маршруту забега

Об этом сообщается на сайте события.

"Oграничение транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега", - отмечается в сообщении .

Движение будет ограничено на следующих улицах:

Европейская площадь - 08:00 до 16:00

ул. М. Грушевского - с 08:00 до 15:00

Петровская аллея - с 08:00 до 14:30

Парковая дорога - с 08:00 до 14:30

Днепровский спуск- с 08:00 до 12:20

аллея Героев Крут - с 08:00 до 12:20

ул. Лаврская - с 08:00 до 12:20

ул. Заперечна - с 08:00 до 12:20

бул. Дружбы Народов - с 08:00 до 12:30

мост Патона - с 9:20 до 12:00

просп. Соборности - с 09:00 до 12:00

Лыбидская площадь - с 08:00 до 12:30

ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской до ул. Физкультуры) - с 08:00 до 13:00

ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры к бул.Т. Шевченко) - с 08:00 до 16:00

Владимирский спуск - с 09:00 до 14:00

ул. Петра Сагайдачного - с 09:00 до 14:00

Контрактовая площадь - с 09:00 до 14:00

ул. Константиновская - с 09:00 до 14:00

ул. Притиско - Никольская - с 09:00 до 14:00

ул. Хорива - с 09:00 до 14:00

ул. Верхний Вал - с 09:00 до 14:00

ул. Нижний Вал - с 09:00 до 14:00

ул. Почайнинская - с 09:00 до 14:00

ул. Введенская - с 09:00 до 14:00

ул. Волошская - с 09:00 до 14:00

ул. Оболонская - с 09:00 до 14:00

ул. Межигорская - с 09:00 до 14:00

ул. Глыбочицкая - с 9:20 до 14:00

ул. Вячеслава Черновола - с 9:20 до 14:00

ул. Златоустовская - с 9:20 до 14:00

ул. Павловская - с 9:20 до 14:00

ул. В. Винниченко - с 9:20 до 14:00

ул. Обсерваторная - с 09:30 до 15:00

ул. Сечевых Стрельцов - с 09:30 до 15:00

Львовская площадь - с 09:30 до 15:00

ул. Большая Житомирская - с 09:30 до 15:00

ул. Десятинная - с 09:30 до 15:00

Михайловская площадь - с 09:30 до 15:00

парк "Владимирская горка" - с 09:30 до 15:00

ул. Трехсвятительская - с 09:30 до 15:00

Владимирский проезд - с 09:30 до 15:00

Софийская площадь - с 09:30 до 15:00

ул. Владимирская - с 09:30 до 15:00

бул. Т. Шевченко - с 9:45 до 15:45

площадь Победы - с 9:45 до 15:45

просп. Победы - с 9:45 до 15:45

ул. Саксаганского - с 9:45 до 15:45

ул. Жилянская - с 9:45 до 15:45

Организаторы киевского марафона компания Run Ukraine приносят извинения и рекомендуют водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.