В Киеве проходит международный марафон, многие улицы перекрыты
Об этом сообщается на сайте события.
"Oграничение транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега", - отмечается в сообщении .
Движение будет ограничено на следующих улицах:
Европейская площадь - 08:00 до 16:00
ул. М. Грушевского - с 08:00 до 15:00
Петровская аллея - с 08:00 до 14:30
Парковая дорога - с 08:00 до 14:30
Днепровский спуск- с 08:00 до 12:20
аллея Героев Крут - с 08:00 до 12:20
ул. Лаврская - с 08:00 до 12:20
ул. Заперечна - с 08:00 до 12:20
бул. Дружбы Народов - с 08:00 до 12:30
мост Патона - с 9:20 до 12:00
просп. Соборности - с 09:00 до 12:00
Лыбидская площадь - с 08:00 до 12:30
ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской до ул. Физкультуры) - с 08:00 до 13:00
ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры к бул.Т. Шевченко) - с 08:00 до 16:00
Владимирский спуск - с 09:00 до 14:00
ул. Петра Сагайдачного - с 09:00 до 14:00
Контрактовая площадь - с 09:00 до 14:00
ул. Константиновская - с 09:00 до 14:00
ул. Притиско - Никольская - с 09:00 до 14:00
ул. Хорива - с 09:00 до 14:00
ул. Верхний Вал - с 09:00 до 14:00
ул. Нижний Вал - с 09:00 до 14:00
ул. Почайнинская - с 09:00 до 14:00
ул. Введенская - с 09:00 до 14:00
ул. Волошская - с 09:00 до 14:00
ул. Оболонская - с 09:00 до 14:00
ул. Межигорская - с 09:00 до 14:00
ул. Глыбочицкая - с 9:20 до 14:00
ул. Вячеслава Черновола - с 9:20 до 14:00
ул. Златоустовская - с 9:20 до 14:00
ул. Павловская - с 9:20 до 14:00
ул. В. Винниченко - с 9:20 до 14:00
ул. Обсерваторная - с 09:30 до 15:00
ул. Сечевых Стрельцов - с 09:30 до 15:00
Львовская площадь - с 09:30 до 15:00
ул. Большая Житомирская - с 09:30 до 15:00
ул. Десятинная - с 09:30 до 15:00
Михайловская площадь - с 09:30 до 15:00
парк "Владимирская горка" - с 09:30 до 15:00
ул. Трехсвятительская - с 09:30 до 15:00
Владимирский проезд - с 09:30 до 15:00
Софийская площадь - с 09:30 до 15:00
ул. Владимирская - с 09:30 до 15:00
бул. Т. Шевченко - с 9:45 до 15:45
площадь Победы - с 9:45 до 15:45
просп. Победы - с 9:45 до 15:45
ул. Саксаганского - с 9:45 до 15:45
ул. Жилянская - с 9:45 до 15:45
Организаторы киевского марафона компания Run Ukraine приносят извинения и рекомендуют водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.
- Как сообщалось, в Вашингтонского марафона присоединится незрячий старший лейтенант из Украины.
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