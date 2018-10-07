В Киеве под колесами Toyota Land Cruiser погиб человек, который перебегал шесть полос

7 октября, 2018, 08:38

В Соломенском районе столицы на улице Вадима Гетьмана неподалеку ТРЦ "Мармелад" произошло смертельное ДТП

Об этом сообщают " "Вартови Еспресо".

Автомобиль Toyota Land Cruiser двигался во второй полосе в направлении Севастопольской площади и совершил наезд на мужчину лет 50-ти, который в это время перебегал дорогу в неустановленном для этого месте через шесть полос.

Удар был такой силы, что тело отбросило на расстояние около полусотни метров. По словам водителя, тот двигался около 50-60 км / ч и не видел впереди препятствий, почувствовал только удар. Сразу остановил скорую, которая проезжала в это время рядом.

Однако помощь была уже не нужна - от полученных травм горе-пешеход скончался на месте. Следует отметить, что трагедии могло и не произойти, если бы человек воспользовался подземным пешеходным переходом, находился в 30 метрах от места аварии.