В Киеве под колесами Toyota Land Cruiser погиб человек, который перебегал шесть полос
Об этом сообщают " "Вартови Еспресо".
Автомобиль Toyota Land Cruiser двигался во второй полосе в направлении Севастопольской площади и совершил наезд на мужчину лет 50-ти, который в это время перебегал дорогу в неустановленном для этого месте через шесть полос.
Удар был такой силы, что тело отбросило на расстояние около полусотни метров. По словам водителя, тот двигался около 50-60 км / ч и не видел впереди препятствий, почувствовал только удар. Сразу остановил скорую, которая проезжала в это время рядом.
Однако помощь была уже не нужна - от полученных травм горе-пешеход скончался на месте. Следует отметить, что трагедии могло и не произойти, если бы человек воспользовался подземным пешеходным переходом, находился в 30 метрах от места аварии.
- Как сообщалось, в Киеве легковушка Suzuki сбил велосипедиста на Жилянской.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-