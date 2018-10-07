В Эдинбурге десятки тысяч граждан прошли маршем в поддержку независимости Шотландии
Об этом сообщает издание Herald Scotland.
По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тысяч человек, что делает ее крупнейшим мероприятием в поддержку независимости Шотландии. Полиция приводит более скромные данные по количеству участников – 20 тысяч.
Шествие началось под Энбуржским замком и завершилась в парке возле парламента Шотландии.
Участники акции размахивали флагами Шотландии, слушали выступления политиков и музыкантов.
"Я верю в шотландскую независимость и верю, что сегодняшняя демонстрация является визуальной демонстрацией того, что нашей стране нужна независимость" - сказала одна из участниц акции.
Как отмечается, на пути участников шествия встретилась и группа людей, которые протестовали с противоположными лозунгами. В частности, они выкрикивали, что горды быть британцами и шотландцами одновременно.
В целом же акция проходила мирно. Полиция задержала лишь одного человека за незначительное правонарушение.
Напомним, на референдуме в 2014 году большинство шотландцев не поддержали независимость от Британии. Поддержка независимости, согласно последним опросам, сохраняется на уровне 45%.
- Как сообщалось, шотландский парламент не поддержал законопроект о Brexit.
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