В Эдинбурге десятки тысяч граждан прошли маршем в поддержку независимости Шотландии

7 октября, 2018, 14:04

В Эдинбурге в субботу состоялось шествие в поддержку независимости Шотландии с участием десятков тысяч людей

Об этом сообщает издание Herald Scotland.

По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тысяч человек, что делает ее крупнейшим мероприятием в поддержку независимости Шотландии. Полиция приводит более скромные данные по количеству участников – 20 тысяч.

Шествие началось под Энбуржским замком и завершилась в парке возле парламента Шотландии.

Участники акции размахивали флагами Шотландии, слушали выступления политиков и музыкантов.

"Я верю в шотландскую независимость и верю, что сегодняшняя демонстрация является визуальной демонстрацией того, что нашей стране нужна независимость" - сказала одна из участниц акции.

Как отмечается, на пути участников шествия встретилась и группа людей, которые протестовали с противоположными лозунгами. В частности, они выкрикивали, что горды быть британцами и шотландцами одновременно.

В целом же акция проходила мирно. Полиция задержала лишь одного человека за незначительное правонарушение.

Напомним, на референдуме в 2014 году большинство шотландцев не поддержали независимость от Британии. Поддержка независимости, согласно последним опросам, сохраняется на уровне 45%.