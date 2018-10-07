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В центре Киева на Лютеранской на пешеходном переходе сбили женщину

В центре столицы, на улице Лютеранский автомобиль Митсубиси сбил женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. По словам водителя, он отвлекся на автомобиль, который его чуть не выжал из его полосы движения. В это время женщина быстро выходила из магазина и резко начала переходить дорогу. Водитель, отвлекшись, не увидел ее и сбил. Женщину уже госпитализировали.

Какие травмы у нее, медики смогут точно сказать после обследования. На месте работают полицейские. Ждут СОГ. Следователям же предстоит установить степень вины водителя.

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