В Буэнос-Айресе открылись юношеские Олимпийские игры

7 октября, 2018, 11:36

Сегодня в Буэнос-Айресе состоялась торжественная церемония открытия III летних юношеских Олимпийских игр, которые продлятся до 18 октября

Об этом сообщает сайт НОК Украины.

Организаторы подарили участникам соревнованием и всем любителям спорта захватывающее и невероятное шоу. Впервые в истории проведения ЮОИ церемония состоялась за пределами стадиона. Местом открытия стало сердце Буэнос-Айреса - центральная площадь города возле известного по всему миру Обелиска.

В разгар фантастического действа с флагами своих стран по сцене один за другим проходили знаменосцы сборных. Напомним, почетную миссию пронести флаг Украины доверили чемпиону мира, рекордсмену мира по метанию молота среди юношей Михаилу Кохану.

Традиционно во время церемонии открытия юношеских Игр состоялось поднятие флага страны-хозяйки и Международного олимпийского комитета, звучали олимпийский гимн, клятва спортсмена и долгожданное зажжения Олимпийского огня.

На открытии Игр присутствовали президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, член Исполкома МОК, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и много других почетных гостей.

"Церемония была действительно впечатляющая! Это просто чудо", - не сдерживали своих эмоций по окончанию праздника наши представительницы легкой атлетики и тенниса.

Отметим, уже завтра в олимпийском Буэнос-Айресе разыграют первые комплекты наград. Среди Украинский первыми стартуют дзюдоисты.