В Британии обещают, что Джеймс Бонд никогда не станет женщиной

7 октября, 2018, 15:46

Дочь основателя "бондианы" и продюсер новых фильмов из этой серии, 58-летняя Барбара Брокколи заявила, что некоторые черты агента 007 должны остаться неизменными, чтобы зрители могли соотнести новые фильмы со старыми

Об этом 7 октября 2018 года, передает украинская служба ВВС.

Прежде всего это касается пола главного героя.

"Бонд - человек. Это мужской характер. Его написали как мужчину, и, я считаю, он и останется мужчиной, - сказала Брокколи в интервью британской газете Guardian. - И это хорошо. Мы не обязаны превращать мужские характеры в женские".

Она отметила, что вместо того, чтобы продвигать Бонда-женщину, кинорежиссеры и продюсеры должны создавать "такие сюжеты, чтобы в них было больше женских персонажей".

Брокколи признала, что "Бонда можно записать в феминисты", хотя, по ее мнению, этот герой, созданный английским писателем Иеном Флемингом в 1950-е годы, со временем тоже изменился и уже не похож на себя прежнего: "Я пыталась приложить к этому руку, и, на мой взгляд, с Дэниэлом (Крейгом, - ред.) фильмы стали более современными в том, что касается восприятия женщины".

Разговоры о том, кто станет следующим Бондом, возникли после того, как нынешний исполнитель роли шпиона 007 Дэниел Крейг заявил, что новый фильм, который должен выйти в 2020 году, станет для него последним.

Высказывали предположение, что его заменит Идрис Эльба, особенно после того, как актер разместил в Twiiter загадочное сообщение по этому поводу. А сама Брокколи, как писали британские СМИ, говорила, что пришло время для нового "темнокожего Джеймса Бонда".

Говорили также, что, возможно, пришло время снять женщину в этой роли, учитывая новую тенденцию приглашать актрису на роль героя-мужчины.