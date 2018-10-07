Связи с Москвой разрывают все религиозные конфессии, а не только православные, - Людмила Филипович

7 октября, 2018, 20:28

Усилия по созданию украинской поместной православной церкви и процессы, связанные с Томосом, являются следствием "отплывания от огромной империи, какой был СССР"

Об этом доктор философских наук, заведующий отделом философии и истории религии Института философии имени Г.С. Сковороды Национальной Академии наук Украины, профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Филипович заявила 7 октября 2018 г. в эфире программы "Политический маринаД" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"Абсолютно естественно ожидать, что после распада политического, когда были оформлены государственные границы, наступит разрыв, разхождение и в духовной сфере. В частности, в религиозной и в церковной", - подчеркнула она.

По словам Филиппович, сейчас одинаковые тенденции происходят во всех представленных в Украине религиозных группах и течениях.

"Фактически все религиозные организации, находившиеся в определенном подчинении или в "братском единении", как они говорили, с Москвой, сегодня думают: стоит ли им ориентироваться на Восток и принадлежать к евразийских союзов. Это и у протестантов такие же идеи, и в иудеев, и у мусульман", - объяснила она.

Таким образом, как отметила Филиппович, сейчас формируется «самостоятельная украинская духовная и религиозная традиция".

"И это, я говорю еще раз, касается не только только православных", - добавила исследовательница.

Напомним, как сообщил сегодня в эфире Еспресо.TV религиовед Дмитрий Горевой, для получения Томоса украинским православным нужны еще два шага.