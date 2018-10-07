Супрун призвала не сжигать осеннюю ботву

7 октября, 2018, 19:35

Поджигать остатки растений, сухие листья и траву - это вредно, неэкологично и нецивилизованно

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Вредные привычки угрожают не только вашему здоровью, а целой экосистеме. В украинском сельском хозяйстве до сих пор есть печальная традиция - осенью, после сбора урожая, поджигать остатки растений, сухой травы или листьев. Возможно, вы также становились свидетелями того, как горят целые поля, ведь такие поджоги часто заметны вдоль междугородних трасс. Это очень опасное явление", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что животные, птицы и насекомые погибают в огне или умирают от недостатка пищи, разрушается также верхний слой грунта.

"Вместе с дымом в воздух попадают ядовитые вещества - окислы азота, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогенные соединения.

Выбросы в воздух парниковых газов разрушают климат. Огонь может легко перекинуться на леса или дома людей, которые живут рядом. Поджигать остатки растений - вредно, неэкологично и нецивилизованно", - добавила Супрун.