Стихия в Индонезии: уже 1700 погибших

7 октября, 2018, 21:01

В Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тыс. считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает DW.

Точное количество пропавших до сих пор неизвестно, больше всего людей исчезли в районах Балароа и Петобо, которые очень пострадали.

В Палу и в других городах из-под завалов продолжают извлекать тела погибших. Шансов найти живых уже почти не осталось.

"Это 10-й день. Было бы чудом найти кого-то живым", - заявил руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сиуаги.

11 октября в стране прекратят поисковые операции.