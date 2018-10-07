Стихия в Индонезии: уже 1700 погибших
7 октября, 2018, 21:01
В Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тыс. считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает DW.
Точное количество пропавших до сих пор неизвестно, больше всего людей исчезли в районах Балароа и Петобо, которые очень пострадали.
В Палу и в других городах из-под завалов продолжают извлекать тела погибших. Шансов найти живых уже почти не осталось.
"Это 10-й день. Было бы чудом найти кого-то живым", - заявил руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сиуаги.
11 октября в стране прекратят поисковые операции.
- Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр залегал на 10-километровой глубине, за 80 километров на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
- Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
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