 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стихия в Индонезии: уже 1700 погибших

В Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тыс. считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает DW.

Точное количество пропавших до сих пор неизвестно, больше всего людей исчезли в районах Балароа и Петобо, которые очень пострадали.

В Палу и в других городах из-под завалов продолжают извлекать тела погибших. Шансов найти живых уже почти не осталось.

"Это 10-й день. Было бы чудом найти кого-то живым", - заявил руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сиуаги.

11 октября в стране прекратят поисковые операции.

  • Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр залегал на 10-километровой глубине, за 80 километров на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
  • Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать