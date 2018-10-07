Стартовала акция "Дубы Шевченко объединяют Украину"

7 октября, 2018, 22:56

На родине Великого Кобзаря началась общенациональная природозащитная акция "Дубы Шевченко объединяют Украину"

Речь идет о саженцах, выращенных на Чернечей горе в Каневе. Сегодня, 7 октября 2018 года, 10 из них торжественно передали паркам 6 областей (Донбасса, Львовщины, Киевщины, Черниговщины, Полтавщины и Херсонщины), передает Еспресо.TV.

"Они (эти дубы, - ред.) скрепят нашу землю, они скрепят нашу веру, они скрепят нашу волю и будут расти на мирной украинской земле. И я очень верю, что эти дубы будут расти и в украинском Крыму, и в украинском Донбассе. И по всей территории Украины и, возможно, за ее пределами", - пояснил в Каневском природном заповеднике министр экологии Остап Семерак.

Сейчас в Украине растут 19 тысячелетних дубов, 6 из них - на Черкасщине. В Минэкологии этим деревьям хотят придать национальный статус.

"Это будет государственная защита, это будет возможность финансировать научные исследования и принимать меры, для того чтобы эти дубы остались еще на века и на века", - подчеркнул Семерак.

По легенде, в одном из таких дубов маленький Тарас прятал свои рисунки, когда служил казачком у пана в селе Будище. А сегодня малышня собирает здесь желуди для выращивания новых саженцев.